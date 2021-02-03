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В Свердловской области число ваканский в общепите выросло более чем в два раза

3 февраля 2021, 07:22
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области с начала 2021 года количество вакансий в ресторанном бизнесе выросло в 2,3 раза, по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба HeadHunter.

Специалисты ресурса HeadHunter провели анализ рынка вакансий в сфере общепита. С начала 2021 года количество предложений работы в данной отрасли составило около шести сотен, что в 2,3 раза больше показателей начала 2020 года.

Заведения приглашают на работу официантов, барменов, особенно — поваров. На последних приходится почти пятая доля всех вакансий — 18%. Кроме того, отмечается высокий спрос на курьеров и административный персонал, на них приходится по 10% и 8% соответственно, рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Средний заработок, предлагаемый поварам, составляет более 36 тысяч рублей, а управляющим — 67 тысяч рублей.

Также специалисты выделили топ-10 высокооплачиваемых вакансий в ресторанном бизнесе Свердловской области:

  1. Управляющий Шоу-баром - до 150 000 рублей;
  2. Руководитель отдела информационных технологий - от 100 тысяч рублей;
  3. Управляющий шеф-повар в новый паназиатский ресторан - от 100 тысяч рублей;
  4. Бизнес-аналитик - от 80 тысяч рублей;
  5. Официант в банное заведение - от 80 тысяч рублей;
  6. Шеф-повар - до 90 тысяч рублей;
  7. HR Директор сети ресторанов - от 60 тысяч рублей;
  8. Су-шеф - от 60 тысяч рублей;
  9. Руководитель IT-отдела - до 70 тысяч рублей;
  10. Руководитель службы доставки - от 50 тысяч рублей.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах снять ограничения по регламентированным часа работы общепита. Ресторанам Среднего Урала уберут обязательный график с 6.00 до 23.00 с 5 февраля 2021 года.

Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений на работу кафе и баров
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#Общепит#Ограничения#Екатеринбург#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Рестораны#Общество
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