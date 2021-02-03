В Свердловской области число ваканский в общепите выросло более чем в два раза

Заведения приглашают на работу официантов, барменов, особенно — поваров. На последних приходится почти пятая доля всех вакансий — 18%. Кроме того, отмечается высокий спрос на курьеров и административный персонал, на них приходится по 10% и 8% соответственно, рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.