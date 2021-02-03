Житель Нижнего Тагила пожаловался на избиения и украденный полицейскими телефон

По словам мужчины, правоохранители повалили его в снег и долго не давали подняться. Он утверждает, что стражи порядка «прыгали на спине», а затем отняли у него телефон и отвели в отдел полиции № 17. Со слов тагильчанина, полицейские потребовали сообщить пароль от гаджета, что он и сделал под страхом физического насилия.