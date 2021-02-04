Два проекта из Нижнего Тагила номинированы на губернаторскую премию

Всего в прошлом году номинировано было 24 проекта: спектакли, кинофильмы, художественные выставки, концертные программы. Это заметно меньше, чем в прошлых годах, потому что из-за карантина по коронавирусу 2020 год бы сложным для творчества. В 2019 году на премию заявлялись 38 проектов, пишет ТК «Телекон».