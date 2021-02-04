TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хотел работать в суши-баре: интерпол нашел на Урале сбежавшего из тюрьмы мигранта

4 февраля 2021, 10:53
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге с помощью Интерпола нашли осужденного мигранта, который сбежал и сменил фамилию, чтобы не отбывать наказание.

В июле 2019 года 18-летний Курбаналы уулу Эрбол был приговорен за грабеж к одному году лишения свободы условно, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. Мигрант с приятелями отняли наушники у подростка.

Молодой человек должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, но не стал этого делать. В январе 2020 года суд отменил ему условный срок, мигрант был объявлен в федеральный розыск, так как уклонялся от уголовного наказания.

Найти осужденного не удавалось, с розыскам подключили Интерпол. Из центрального бюро пришел ответ из Кыргызстана о том, что в июле 2020 года года Курбаналы уулу Эрбол сменил имя на Таштанов Эрбол Курбаналиевич. После этого осужденный был объявлен в розыск с новыми данными.

В ночь со 2 на 3 февраля сотрудники ДПС остановили автомобиль Kia Rio, которым управлял разыскиваемый молодой человек. Он был задержан и сейчас находится в СИЗО. По его словам, он хотел жить в Екатеринбурге и устроиться поваром в суши-бар.

#Розыск#Интерпол#ГУФСИН#Екатеринбург#Мигрант#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14