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«Люди не меняются»: член уральской банды 90-х подозревается в ограблении инкассаторов

4 февраля 2021, 15:48
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области полицейские задержали подозреваемого в ограблении инкассаторов «Сбербанка» в Верхней Пышме в августе 2020 года. Им оказался член одной из банд Екатеринбурга, действующей в 1995 и 1996 годах.

Ранее мужчина входил в банду братьев Коротковых, сообщает E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Группировка считается одной из самых «отмороженных» на Урале. За время существования банды ее участники убили свыше 20 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемый, рассказал инсайдер, лично участвовал в убийствах, после чего 14 лет пробыл в колонии.

Ему уже под полтинник, но такие люди не меняются,отметил источник.

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, на данный момент задержанный находится под домашним арестом.

Напомним, в августе 2020 года мужчина, вооруженный обрезом охотничьего ружья, зашел в отделении «Сбербанка» и отнял сумку с деньгами у инкассаторов.

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#Екатеринбург#Ограбление банка#Банда#Задержание#Новости УрФО#Происшествия
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