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Людям с кардиостимуляторами на вокзале Тагила нельзя проходить через металлоискатели

4 февраля 2021, 16:11
Фото: pixabay.com
На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила нет возможности обойти рамки металлодетектора, а людям с кардиостимуляторами противопоказано проходить под ними.

С вопросом о том, как поступать данной категории граждан, редакция TagilCity.ru обратилась к начальнику вокзала Никите Лапшину.

Он пояснил, что перед входом в здание висит объявление о том, что людям с кардиостимуляторами прохождение детектора запрещено по показаниям врачей.

У нас есть специальные кнопки для вызова персонала, который сопровождает посетителей вне рамки металлодетектора,рассказал Лапшин.

Кроме того, начальник отметил, что эти кнопки также предназначены для людей с ограниченными возможностями: с трудностями передвижения и инвалидностью. Кнопки вызова персонала расположены по всему периметру вокзала.

Напомним, ранее инвалиды Нижнего Тагила пожаловались на неработающие кнопки для вызова помощи персонала учреждений города.

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