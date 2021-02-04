На Урале более трети опрошенных жителей не покрывают свои основные расходы с зарплаты

По данным агентства, 36% опрошенным жителям Свердловской области не хватает денег с зарплаты, чтобы закрыть свои ключевые нужды. Каждый четвертый опрошенный заявил, что денег хватает с трудом, а 39% рассказали, что им достаточно заработной плати для всех необходимых трат, сообщает пресс-служба Headhunter.