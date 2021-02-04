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Свердловский минздрав рассказал о противопоказаниях к прививке от COVID-19

4 февраля 2021, 13:49
Фото: 1mediainvest.ru
В свердловском Минздраве рассказали о том, людям с каким диагнозом нельзя вакцинироваться от коронавируса.

Ежегодно онкологический диагноз в Свердловской области медики ставят более чем 40 тысячам жителям региона. О том, можно ли делать прививку от COVID-19 пациентам такими заболеваниями рассказал замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

В период лечения — нет, в период ремиссии нужно встречаться с лечащим врачом и в каждом частном случае обсуждать, можно или нельзя,цитирует Демидова Е1.

Сейчас в Свердловской области проходит вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V», также в регион поступила «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор».

Напомним, после поступления вакцины «ЭпиВакКорона» тагильчане смогут поставить прививку от COVID-19 в шести медучреждениях города.

Тагильчане с начала февраля смогут привиться от COVID-19 в шести поликлиниках города
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#Свердловская область#Вакцинация#Минздрав#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Здоровье
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