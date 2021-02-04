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В гараже у свердловчанина была обнаружена боевая граната

4 февраля 2021, 11:07
Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии
В гараже у жителя Каменского городского округа были обнаружены боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов.

3 февраля поступила информация о подозрительных предметах. На место выехала группа взрывотехников ОМОН Росгвардии.

2 февраля в ходе расследования уголовного дела оперативники уголовного розыска Каменска-Уральского в гараже у жителя села Травянское Каменского ГО обнаружили боеприпасы: боевую гранату с запалом, а также патроны от нарезной малокалиберной винтовки. Для дальнейшей экспертизы они были переданы следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Согласно акту обследования ИТО ОМОН Россгвардии Свердловской области, установлено, что обнаруженные предметы являются боевыми. Угрозы взрыва не предоставляет. Хранение и транспортировка раздельно разрешена,сообщает пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

В Нижнем Тагиле эвакуировали кафе из-за фальшивой гранаты
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Напомним, в Нижнем Тагиле в октябре 2020 года посетители кафе «Девичья башня» были эвакуированы из-за гранаты, которая оказалась муляжом.

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#Омон#Свердловская область#Росгвардия#Граната#Происшествия
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