В гараже у свердловчанина была обнаружена боевая граната

3 февраля поступила информация о подозрительных предметах. На место выехала группа взрывотехников ОМОН Росгвардии.
2 февраля в ходе расследования уголовного дела оперативники уголовного розыска Каменска-Уральского в гараже у жителя села Травянское Каменского ГО обнаружили боеприпасы: боевую гранату с запалом, а также патроны от нарезной малокалиберной винтовки. Для дальнейшей экспертизы они были переданы следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Согласно акту обследования ИТО ОМОН Россгвардии Свердловской области, установлено, что обнаруженные предметы являются боевыми. Угрозы взрыва не предоставляет. Хранение и транспортировка раздельно разрешена,сообщает пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»
Напомним, в Нижнем Тагиле в октябре 2020 года посетители кафе «Девичья башня» были эвакуированы из-за гранаты, которая оказалась муляжом.