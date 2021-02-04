В гараже у свердловчанина была обнаружена боевая граната

2 февраля в ходе расследования уголовного дела оперативники уголовного розыска Каменска-Уральского в гараже у жителя села Травянское Каменского ГО обнаружили боеприпасы: боевую гранату с запалом, а также патроны от нарезной малокалиберной винтовки. Для дальнейшей экспертизы они были переданы следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.