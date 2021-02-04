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В Нижнем Тагиле толпа подростков избила девушку во дворе на Вагонке

4 февраля 2021, 04:54
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле во дворе дома на Ленинградском проспекте толпа подростков избила девушку.

Происшествие случилось днем 3 февраля. Во дворе дома № 31А на Ленинградском проспекте толпа подростков избила девушку, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

На видеозаписи пострадавшая лежит на снегу и её запинывают ногами. Затем девушка поднялась, но ей нанесли еще несколько ударов руками в область головы, и она снова упала. После падения нападавшие еще несколько раз ударили девушку ногами, а затем скрылись с места происшествия.

Снимавшая происходящие на видео женщина кричала подросткам, чтобы они прекратили избиение, и угрожала вызвать полицию, но это не возымело действия.

По данному факту полицейскими из Нижнего Тагила будет проведена проверка, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» редакции подтвердили, что из-за инцидента будут проведены следственные действия. Отдел полиции № 17 начал проверку по факту происшествия.

Будут устанавливаться и опрашиваться очевидцы, а также участники данного инцидента, пояснили TagilCity.ru в пресс-службе.

Сотрудники полиции в разговоре с изданием отметили, что в подобных ситуациях следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о происшествии, а не снимать видео и передавать в СМИ.

По происшествию возле дома № 31А на Ленинградском проспекте пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» просит помочь в установлении личностей подростков всех жителей района, кто обладает какими-либо данными. Тагильчане могут сообщить информацию по телефону отдела полиции 8 (3435) 97-68-02.

#Избиение#Ленинградский проспект#Подростки#Вагонка#Девушка#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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