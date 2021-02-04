В Нижнем Тагиле толпа подростков избила девушку во дворе на Вагонке

На видеозаписи пострадавшая лежит на снегу и её запинывают ногами. Затем девушка поднялась, но ей нанесли еще несколько ударов руками в область головы, и она снова упала. После падения нападавшие еще несколько раз ударили девушку ногами, а затем скрылись с места происшествия.