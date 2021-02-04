Югра примет лыжников со всей России на традиционный марафон

Как сообщает “Советский спорт”, лыжный марафон проводится в Югре с 2013 года. Он сразу же стал привлекать тысячи гостей и участников из России и из-за рубежа. Соревнования пропускались только в прошлом году ввиду надвигающейся пандемии коронавируса. Хотя уже в 2019 году лыжный марафон поставил рекорд по числу одновременно стартующих участников - 2,5 тысячи человек. Тогда же гонка стала третьим лыжным марафоном в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.