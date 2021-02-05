Экс-схиигумен Сергий привлечен к судебному процессу за построенный им монастырь

Светлана Герасимова заявила, что располагает документами, подтверждающими причастность экс-схиигумена Сергия к строительству обители. Кроме того, в качестве доказательств она приводит показания игуменьи Варвары Крыгиной, которая может подтвердить, что Среднеуральский монастырь строился на средства прихожан и личные финансы Сергия, пишет Ура.ру.