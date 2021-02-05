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Эксперт оценил профиль в Instagram главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

5 февраля 2021, 13:53
Фото: фрагмент видео YouTube
Президент фонда “Петербургская политика” Михаил Виноградов проанализировал, как ведет свою страницу в Instagram временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам политолога, глава региона активно выкладывает посты и постоянно находится на связи с жителями области.

Интересен тот факт, что Вячеслав Гладков подписан на 1031 профиль. Эта цифра говорит о том, что врио губернатора самостоятельно ведет свою страницу в соцсети и следит за новостями тех пользователей, которые ему интересны. Как сообщает Bel.ru, аккаунт в Instagram Гладков создал задолго до переезда в Белгородскую область, а значит, использовал его преимущественно в личных целях.

Также у него на странице можно до сих пор наблюдать подписку на ставропольские аккаунты. Это значит, что он вовлечен в жизнь Ставропольского края и не теряет к нему интереса, в отличие, например, от Аллы Пугачевой, оперативно удаляющей подписки на аккаунты, которые перестали ее интересовать.

Михаил Виноградов обратил внимание и на то, что глава Белгородской области публикует посты на своей страничке каждый день. Содержание личного блога включает в себя новости края и моменты из жизни самого главы. Так, фотографии, сделанные во время пробежки, могут чередоваться с селфи на фоне городского пейзажа. Эксперт считает, что благодаря таким постам нет ощущения, что губернатор – “неместный”.

Как отметил Виноградов, глава региона ведет свой аккаунт подчеркнуто открыто и пытается вовлечь местных жителей в общественную жизнь региона. Он подробно освещает введение инициатив, которые продвигает лично. Страница выглядит так, как будто ее ведет среднестатистический житель Белгорода, а не бот.

К достоинствам Instagram Вячеслава Гладкова можно отнести то, что он старается популяризировать спорт и здоровый образ жизни, а также то, что на многих видео врио губернатора слушает выступления других спикеров, а не выступает с речью лично. Среди недостатков эксперт выделил неулыбчивость главы, его казенные формулировки в обращениях к гражданам, а также отсутствие конфликтности. Помимо этого, владелец страницы в соцсети не успевает отвечать на каждый комментарий и тонет в потоке обращений подписчиков.

Вячеслав Гладков находится на 14 строчке в рейтинге по числу упоминаний в соцсетях – его обсуждали более чем в 11,5 тысячи сообщений. Сам глава считает, что общение чиновников с неравнодушными жителями региона очень важно, и призывает всех депутатов открыть страницу в одной из социальных сетей.

#Общество
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