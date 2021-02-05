TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Евгений Куйвашев объяснил рост счетов за отопление сильными холодами

5 февраля 2021, 16:09
Фото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос по поводу роста счетов за отопление.

Жители села Быньги рассказали, что в январе 2021 года тарифы на отопления поднялись на 160%.

По мнению губернатора, это связано с сильными холодами. Из-за них энергетики повышали температуру теплоносителя, чтобы везде были условия для поддержания комфортной температуры.

В более выгодном положении оказались жители домов, в которых есть общедомовые приборы учета тепловой энергии, а значит, можно при расчетах опираться на фактическое потребление ресурсов всеми жильцам,написал глава региона на своей личной странице в Instagram.

Также он отметил, что рост цен может быть связан с неисправностью приборов учета.

Напомним, в начале января стало известно, что в Серове, после жалоб жителей поселка Энергетиков на отключение отопления и бездействие властей, одна из УК промоет батареи и рассмотрит вопрос о перерасчете.

УК в Серове сделает перерасчет после жалоб местных жителей на отсутствие отопления
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за неправильной дезинфекцииУК в Серове сделает перерасчет после жалоб местных жителей на отсутствие отопленияВ Нижнем Тагиле УК предложила жителям общежития сделать ремонт за свой счет
#Свердловская область#Евгений Куйвашев#УК#Отопление#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14