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Гулявший в трусах по центру Нижнего Тагила мужчина отправлен в спецмедучреждение

5 февраля 2021, 13:42
Фото: TagilCity.ru
Молодого человека, который бегал в одних трусах за машинами на улице Газетная в Нижнем Тагиле, отправили в медицинское спецучреждение.

Доставленный в отдел полиции мужчина находился в неадекватном состоянии. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи, которая направила его в специализированное медицинское учреждение,рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

В ведомстве отметили, что его личность не установлена.

Напомним, в Нижнем Тагиле 5 февраля около двух часов дня молодой человек бегал в одних трусах рядом с гимназией № 18. Он останавливал машины на проезжей части. Прибывшие на место полицейские, которых вызвали свидетели, забрали его в отделение.

В Нижнем Тагиле мужчина в трусах бегал рядом с гимназией № 18 и останавливал машины
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#Гимназия №18#Мужчина#Полиция#Газетная#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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