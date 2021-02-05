Гулявший в трусах по центру Нижнего Тагила мужчина отправлен в спецмедучреждение

Напомним, в Нижнем Тагиле 5 февраля около двух часов дня молодой человек бегал в одних трусах рядом с гимназией № 18. Он останавливал машины на проезжей части. Прибывшие на место полицейские, которых вызвали свидетели, забрали его в отделение.