Нижний Тагил принял участие в областной проверке систем оповещения

В Нижнем Тагиле прошла плановая техническая проверка без запуска сирен, систему тестировали на исправность.
Тестирование началось в 11.00. Проверка проводилась по всей Свердловской области, проверяли цепь. Подавалось небольшое напряжение, сирены не запускались,рассказал редакции TagilCity.ru дежурный оповещения ЕДДС.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году расширилась сеть уличного оповещения жителей. Сейчас в городе и сельских населенных пунктах в местах, где происходит наиболее массовое скопление людей, установлено 34 сирены и 10 уличных пунктов оповещения.