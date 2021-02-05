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Санврачи начали проверку в школе Екатеринбурга после сообщений о вспышке инфекций

5 февраля 2021, 15:45
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге санитарные врачи начали проверку в школе № 69 после поступившей информации о возможных случаях заболевания вирусными инфекциями среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

На данный момент в учебном заведении проверяется соблюдение требований санитарного законодательства, также для лабораторных исследований был организован отбор проб воды, сырья, готовых блюд, смывов и материала от персонала столовой.

Администрация школы приняла решение перевести всех учащихся на дистанционное обучение.

Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге у учеников школы № 69 появились симптомы кишечного отравления. По словам одного из родителей, дети жалуются на рвоту и боль в животе, но администрация школы скрывает это от родителей.

Рвота и боли: в Екатеринбурге у школьников обнаружили признаки кишечной инфекции
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#Инфекция#Кишечная инфекция#Дети#Екатеринбург#Проверка#Роспотребнадзор#Новости УрФО#Здоровье
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