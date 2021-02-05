Санврачи начали проверку в школе Екатеринбурга после сообщений о вспышке инфекций

На данный момент в учебном заведении проверяется соблюдение требований санитарного законодательства, также для лабораторных исследований был организован отбор проб воды, сырья, готовых блюд, смывов и материала от персонала столовой.
Администрация школы приняла решение перевести всех учащихся на дистанционное обучение.
Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге у учеников школы № 69 появились симптомы кишечного отравления. По словам одного из родителей, дети жалуются на рвоту и боль в животе, но администрация школы скрывает это от родителей.