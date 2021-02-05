Умер российский актер сериала «Бригада» и «Полицейский с Рублевки» Виталий Альшанский

5 февраля о смерти актера Виталия Альшанского сообщила его знакомая, пишет ТАСС.
Актер родился в 1968 году в городе Новочеркасск Ростовской области. Получил высшее образование в театральном институте. Снялся в 75 фильмах и сериалах. В список картин с его участием входят «Бумер», «Черная молния», сериалы «Бригада», «Сыщики», «Полицейский с Рублёвки» и другие произведения.
О причинах смерти и даты похорон информация не уточняется.
Напомним, 28 января в возрасте 87 лет умер народный артист СССР Василий Лановой. Актер скончался от COVID-19. О его смерти написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.