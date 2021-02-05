TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Умер российский актер сериала «Бригада» и «Полицейский с Рублевки» Виталий Альшанский

5 февраля 2021, 13:45
Фото: 1Mediainvest.ru
На 53 году жизни скончался актер Виталий Альшанский. Он снялся в «Бригаде», «Полицейский с Рублевки» и других произведениях.

5 февраля о смерти актера Виталия Альшанского сообщила его знакомая, пишет ТАСС.

Актер родился в 1968 году в городе Новочеркасск Ростовской области. Получил высшее образование в театральном институте. Снялся в 75 фильмах и сериалах. В список картин с его участием входят «Бумер», «Черная молния», сериалы «Бригада», «Сыщики», «Полицейский с Рублёвки» и другие произведения.

О причинах смерти и даты похорон информация не уточняется.

Напомним, 28 января в возрасте 87 лет умер народный артист СССР Василий Лановой. Актер скончался от COVID-19. О его смерти написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

От коронавируса скончался народный артист СССР Василий Лановой
Узнать подробнее

Материалы по теме
На Урале скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗСкончался свердловский депутат Законодательного собрания Владимир Терешков
#Россия#Смерть#Артист#Кино#Актер#Сериал#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14