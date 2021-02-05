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В Екатеринбурге местная жительница привезла гроб к зданию администрации города

5 февраля 2021, 12:24
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге к зданию мэрии на площади 1905 года местная жительница привезла гроб с телом своей умершей матери.

Екатеринбурженка Ольга пыталась похоронить свою мать, заслуженного учителя России, рядом с отцом на местном кладбище. Она получила соответствующее разрешение, но когда могилу начали выкапывать, то под землей обнаружили еще один гроб. Женщине запретили хоронить на данном участке, пишет E1.

Ольга приехала всей похоронной процессией к зданию администрации Екатеринбурга. По информации издания, она провела там около часа. К женщине подходил сотрудник ГИБДД и о чем-то общался.

В пресс-службе мэрии заявили, что инцидент к ним никак не относится, представитель по связям со СМИ Следственного комитета отказался от комментариев.

Глава Службы городских кладбищ рассказал изданию, что конфликт удалось решить. Женщина кремирует тело родственницы и прах будет закопан в могилу отца.

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