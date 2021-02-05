В Екатеринбурге местная жительница привезла гроб к зданию администрации города

Екатеринбурженка Ольга пыталась похоронить свою мать, заслуженного учителя России, рядом с отцом на местном кладбище. Она получила соответствующее разрешение, но когда могилу начали выкапывать, то под землей обнаружили еще один гроб. Женщине запретили хоронить на данном участке, пишет E1.