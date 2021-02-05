В Екатеринбурге суд приговорил квартет грабителей почтовых отделений к тюрьме

Четверо екатеринбуржцев были осуждены за нарушение пункта «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение. В особо крупном размере), пункта «б» части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере). Преступникам назначили от шести до девяти лет лишения свободы.