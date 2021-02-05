В Нижнем Тагиле ДТП с участием двух иномарок у Красногвардейца попало на видео

Столкнулись автомобили «Ауди» и «Митсубиси». На записи видно, что водитель немецкой иномарки ехал со стороны города в сторону Выи по улице Победы. На светофоре он стал поворачивать налево, на улицу Пархоменко. При этом видимость ему закрывал стоящий трамвай.