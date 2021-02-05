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В Нижнем Тагиле ДТП с участием двух иномарок у Красногвардейца попало на видео

5 февраля 2021, 07:12
Фото: 1mediainvest.ru
4 февраля в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок на перекрестке улиц Пархоменко и Победы.

Столкнулись автомобили «Ауди» и «Митсубиси». На записи видно, что водитель немецкой иномарки ехал со стороны города в сторону Выи по улице Победы. На светофоре он стал поворачивать налево, на улицу Пархоменко. При этом видимость ему закрывал стоящий трамвай.

При повороте в «Ауди» въехала японская иномарка, которая двигалась со стороны Выи в сторону центра города по улице Победы. От удара обе иномарки развернуло на перекрестке. На записи видно, что у «Митсубиси» поврежден бампер и капот.

По предварительным данным, в 14.45 женщина-водитель автомобиля «Ауди q5», 1980 года рождения, не предоставила преимущество в движении. Она допустила столкновения с автомобилем «Мицубиси Аутлендер» за рулем которого был мужчина 1961 года рождения. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 5 февраля на Восточном шоссе водитель «УАЗа» выехал на красный сигнал светофора и въехал в «Ниссан». Водитель и пассажирка иномарки получили различные травмы, они госпитализированы в больницу.

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#Победы#Иномарки#ДТП#Пархоменко#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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