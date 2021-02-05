В Нижнем Тагиле полицейского подозревают в сдаче мочи за хоккейного тренера

Напомним, 3 февраля сообщалось, как житель Нижнего Тагила пожаловался на насилие со стороны полицейских. По его словам, его повалили на снег и топтались ногами по спине, затем отвели в отделение и забрали телефон. Через пять часов тагильчанина отпустили, но телефон не вернули. Он обратился к врачам, которые отметили, что из-за переохлаждения у него начались проблемы с глазным нервом. В полиции назначили проверку по жалобе данного мужчины.