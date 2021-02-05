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В Нижнем Тагиле полицейского подозревают в сдаче мочи за хоккейного тренера

5 февраля 2021, 10:54
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле четверых полицейских подозревают в превышении должностных полномочий. Предполагается, что один из них сдал анализы на наркотики вместо задержанного тренера по хоккею.

Уголовное дело было заведено в отношении четверых сотрудников полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий, пишет «КП-Екатеринбург».

Предполагается, что весной 2020 года в баре на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле был задержан мужчина, у которого имелись признаки наркотического опьянения. Пойманный гражданин оказался детским тренером по хоккею из юношеской школы «Спутник». Его направили на медицинское освидетельствование.

Полицейские, которые были лично знакомы с тренером, решили оказать ему помощь.

Один из стражей порядка сдал за него анализ на наркотики. Он пришел в медицинское учреждение в штатском с документами без фотографии. Кроме того, правоохранитель заявил, что у него нет с собой паспорта. Анализ мочи показал, что наркотиков в организме не было.

Напомним, 3 февраля сообщалось, как житель Нижнего Тагила пожаловался на насилие со стороны полицейских. По его словам, его повалили на снег и топтались ногами по спине, затем отвели в отделение и забрали телефон. Через пять часов тагильчанина отпустили, но телефон не вернули. Он обратился к врачам, которые отметили, что из-за переохлаждения у него начались проблемы с глазным нервом. В полиции назначили проверку по жалобе данного мужчины.

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