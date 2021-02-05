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Вылетел на красный: в Нижнем Тагиле водитель «УАЗа» протаранил «Ниссан»

5 февраля 2021, 05:50
Фото: 1mediainvest.ru
5 февраля в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП в результате которого пострадали два человека.

В 7.40 водитель автомобиля УАЗ, 1976 года рождения, ехал по Восточному шоссе со стороны Северного шоссе в сторону улицы Юности. Возле дома 24/1 по Восточному шоссе он выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

В результате УАЗ столкнулся с автомобилем «Ниссан Блюберт» за рулем которого был мужчина 1992 года рождения. Он поворачивал на улицу Трикотажников,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получил рваную рану правого бедра и ушиб грудной клетки. У пассажирки иномарки диагностированы сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой ключицы, закрытый перелом ребер слева. Оба пострадавших доставлены в ЦГБ № 4.

Напомним, 3 февраля на трассе около села Покровское водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу МАЗ. В результате пострадали два пенсионера, которые находились в иномарке.

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