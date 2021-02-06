Ехали от родственников: на Урале в ДТП с фурой «Магнит» погибла семейная пара

Как было установлено сотрудниками правоохранительных органов, 63-летний водитель Kia Cerato во время обгона не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовиком MAN, перевозившим товары сети «Магнит». За рулем грузового автомобиля находился 52-летний водитель.