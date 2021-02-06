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Стали известны подробности смертельного ДТП с участием снегохода в Екатеринбурге

6 февраля 2021, 07:51
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Полиция выясняет обстоятельства гибели двух мужчин на снегоходе в Екатеринбурге, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло 5 февраля в 23:20 на 67 километре автодороги ЕКАД.

Предварительно установлено, что водитель снегохода буксировал снегокат с пассажиром. Он не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и столкнулся фурой «МАН», которая ехала в попутном направлении. В результате аварии погибли 31-летний водитель снегохода и пассажир снегоката, его личность сейчас устанавливается.

На месте происшествия полицейские провели освидетельствование 51-летнего водителя грузовика на состояние опьянения, он оказался трезвым. Мужчина пояснил, что увидел водителя на снегоходе, который потерял управление и выехал на его полосу движения. Водитель фуры принял меры экстренного торможения, но столкновение избежать не удалось.

Напомним, ранее свидетели сообщали, что водитель снегохода нарушал правила ПДД, кроме того на одежде погибших отсутствовали светоотражающие элементы.

Ехали на снегоходе: в Екатеринбурге два человека погибли под колесами фуры
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#ЕКАД#Екатеринбург#ДТП#Снегоход#Новости УрФО#Общество
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