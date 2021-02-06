Свердловчане отсудили часть денег за VIP-билеты на концерт Scorpions

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. С организаторов взыскали в пользу 20 истцов по 30% от оплаченной суммы за билеты, неустойку по две тысячи рублей, компенсацию морального вреда по тысяче рублей и штраф от взысканных сумм по 25%. 21 человек не смог предоставить доказательства того, что они приобрели билеты и находились на концерте, поэтому им было отказано в иске.