TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловчане отсудили часть денег за VIP-билеты на концерт Scorpions

6 февраля 2021, 06:25
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловчане, которые купили билеты в VIP-партер на концерт группы Scorpions, отсудили часть денег за билеты, сообщает пресс-служба областного суда.

Концерт состоялся в октябре 2019 года в Екатеринбурге в КРК «Уралец». Оказалось, что организатор расположил фан-зону перед VIP-партером. Из-за этого людям, которые купили билеты за 12 тысяч рублей пришлось не смотреть концерт, а только слушать, так как им был закрыт обзор сцены.

41 человек обратился в Свердловскую региональную общественную организацию «Уральская палата защиты потребителей», а те подали иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении истцы просили уменьшить стоимость билетов, выплатить неустойку и компенсацию морального вреда по 30 тысяч рублей каждому.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. С организаторов взыскали в пользу 20 истцов по 30% от оплаченной суммы за билеты, неустойку по две тысячи рублей, компенсацию морального вреда по тысяче рублей и штраф от взысканных сумм по 25%. 21 человек не смог предоставить доказательства того, что они приобрели билеты и находились на концерте, поэтому им было отказано в иске.

Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, жительница Екатеринбурга отсудила у организаторов деньги за травму, которую она получила на концерте LittleBig.

Екатеринбурженка отсудила у организаторов деньги за травму на концерте Little Big
Узнать подробнее

Материалы по теме
На Урале пострадавшая в ДТП семья отсудила у виновника аварии 1,15 миллиона рублейЕкатеринбуржец пытался отсудить 20 тысяч рублей у McDonald’s за непроданную газировкуЕкатеринбуржец отсудил у химчистки более 240 тысяч рублей за испорченный сарафан
#Суд#Екатеринбург#Концерт#Билеты#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14