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В Свердловской области разлилось авиационное топливо из вагона-цистерны

6 февраля 2021, 09:47
Фото: pixabay.com
Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту течи авиационного топлива из вагона-цистерны в Свердловской области.

Вагон, из которого протекло авиационное топливо для турбинных двигателей, был обнаружен в составе грузового поезда на станции Седельниково, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас течь устранена. Поврежденная цистерна отцеплена и поставлен на тупиковый путь. Окружающей среде вред не причинён.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства РФ при перевозке опасных грузов, а также экологического законодательства. На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал прокурор.

#Вагон#Свердловская область#Проверка#Транспортная прокуратура#Течь#Топливо#Экология#Здоровье
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