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Женщина впала в кому: в ДТП в центре Екатеринбурга пострадало четыре человека

6 февраля 2021, 14:53
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В центре Екатеринбурга в ДТП пострадало четыре человека, включая девятилетнего ребенка. Один из пассажиров впал в кому.

Авария произошла 6 января на проспекте Ленина. Там столкнулись «ВАЗ-2121» и «Тойота Виста». Водитель первой машины направлялся по проспекту Ленина и врезался в иномарку, совершавшую левый поворот на улицу Бажова.

В результате травмы получил 56-летний водитель иномарки и две его пассажирки 52 и 73 лет. Пожилой женщине был диагностирован перелом шейного отдела позвоночника и ребер. Она впала в кому. В «ВАЗ» находился девятилетний мальчик, который также получил ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в больницу.

На данном перекрестке поворот налево регулируется дополнительной секцией светофора, однако, водитель автомобиля «Тойота Виста» совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора, разрешающий только движение в прямом направлении,рассказали «КП-Екатеринбург» в местном отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на снегоходе в Екатеринбурге. Авария произошла 5 февраля в 23:20 на 67 километре автодороги ЕКАД.

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#Екатеринбург#Проспект Ленина#ДТП#Кома#Новости УрФО#Происшествия
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