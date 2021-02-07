Говорит и показывает! Новый спектакль в тагильском Молодежном театре

Из этого же вытекает второй недостаток: истории очень неровные по интересу, сыграны они тоже по-разному, тем более, что актёры временами импровизируют, стоит одному недожать — постановка сразу провисает. И с этим ничего не поделаешь. Лично мне показалось, что к концу ребята как-то стухли немного. Немного плоховато работает музыка — если уж включили трек (какой бы он замечательный ни был), то будут крутить его до конца, даже если ничего не происходит. Спасибо, я ведь для этого шел в театр, музыку послушать, у меня же нет телефона, компьютера дома.