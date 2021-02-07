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В Нижнем Тагиле ожидаются сильный ветер и похолодание до -30 градусов

7 февраля 2021, 13:18
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются похолодание до -30 градусов и метели, по данным Gismeteo.

8 февраля

В понедельник тагильчан ожидает пасмурный день со снегом. В течение дня температура воздуха опустится с -19 градусов до -23 градусов. Ночью до -24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

9 февраля

Во вторник день будет облачным со снегом. Ветер до 12 метров в секунду. Днем и ночью температура будет колебаться между -24 и -25 градусами.

10 февраля

В среду ветер утихнет до четырех метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометров покажут -24 градуса, а ночью синоптики ожидают морозы до -30 градусов.

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