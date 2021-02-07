В Нижнем Тагиле ожидаются сильный ветер и похолодание до -30 градусов

В понедельник тагильчан ожидает пасмурный день со снегом. В течение дня температура воздуха опустится с -19 градусов до -23 градусов. Ночью до -24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
Во вторник день будет облачным со снегом. Ветер до 12 метров в секунду. Днем и ночью температура будет колебаться между -24 и -25 градусами.
В среду ветер утихнет до четырех метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометров покажут -24 градуса, а ночью синоптики ожидают морозы до -30 градусов.