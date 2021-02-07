«Запах пошел еще с Нового года»: в Екатеринбурге в квартире найден мертвый мужчина

Напомним, февраля на улице Тагилстроевская, 3 в Нижнем Тагиле мужчина скончался за рулем собственного автомобиля «Рено Логан». По информации полицейских, смерть не носит криминального характера. Но момент смерти пожилому тагильчанину было 74 года.