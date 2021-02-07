«Запах пошел еще с Нового года»: в Екатеринбурге в квартире найден мертвый мужчина

7 февраля на в квартире на улице Белинского, 140/2 было обнаружено тело мертвого мужчины, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».
По словам очевидцев, тело пролежало в помещении больше месяца.
Запах пошел еще с Нового года. На весь подъезд чувствовался. Сотрудники похоронного бюро говорят, что мужчине 45 лет, рассказал очевидец.
В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области редакции TagilCity.ru информацию подтвердили и добавили, что смерть не носит насильственного характера.
Криминала нет. По факту происшествия организована проверка. Ведется опрос свидетелей, следователи осматривают место происшествия, рассказали редакции в СКР.
Напомним, февраля на улице Тагилстроевская, 3 в Нижнем Тагиле мужчина скончался за рулем собственного автомобиля «Рено Логан». По информации полицейских, смерть не носит криминального характера. Но момент смерти пожилому тагильчанину было 74 года.