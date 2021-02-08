«Машины вмерзли в воду»: в Нижнем Тагиле затопило Уральский проспект из-за аварии

Машины стоят, намертво вмерзшие в воду, сообщает подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».
По ее словам, вода потекла 7 февраля около 19.00, однако к утру коммунальные службы так и не устранили аварию.
Подписчик паблика «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» жалуется, что в 9.00 последствия не были устранены.
Около 10 утра вода еще текла, на фото видно, что один из автомобилей почти на половину погружен в воду.
На месте аварии работает «Водоканал», аварийную службу вызвали рано утром,рассказали редакции TagilCity.ru в УК «Строй Сервис».
Напомним, в Первоуральске ночью также случилась коммунальная авария, вода затопила улицу. «Водоканал» устраняет последствия прорыва трубы.