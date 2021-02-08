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«Мужчина в окне просит о помощи»: в Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

8 февраля 2021, 04:08
Фото: Е1
В Екатеринбурге на улице Белинского загорелось 23-этажное административное здание.

Сигнал о пожаре в диспетчерскую МЧС поступил в 7:08. По словам очевидцев, из окон на верхних этажах идет густой дым.

Предварительно, загорелись электрощитки с первого по девятый этаж, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работают 14 единиц пожарно-спасательной техники, 46 человек личного состава и пять звеньев газодымозащитной службы.

На тринадцатом этаже в окне был замечен человек, который просит о помощи, ему требуется эвакуация.

В здании не сработала система дымоудаления,сообщил диспетчер Е1.

Сейчас здание полностью обесточено. Часть спасателей ищет людей, чтобы их эвакуировать, другая пытается добраться к электрощитовым. По оперативной информации, на 15 и 17 этажах могут быть люди. Пожарные пытались загнать во двор высотную технику, но въезд оказался закрыт.

Напомним, в Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей погибли три сотрудника МЧС. Их наградили посмертно орденами мужества.

Трое погибших в Красноярске пожарных награждены посмертно
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#Екатеринбург#Многоэтажка#Пожар#Новости УрФО#Происшествия
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