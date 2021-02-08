TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловская область получит дополнительные 9 миллиардов рублей на строительство ЕКАД

8 февраля 2021, 16:18
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловской области выделят девять миллиардов рублей из федерального бюджета на завершение строительства третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает департамент информационной политики региона.

Отмечается, что строительство планируется завершить до 2023 года, к 300-летию Екатеринбурга.

Дополнительное финансирование было одобрено после обращения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно документу, в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей, в 2022 году — 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,1 миллиарда рублей,отмечает департамент.

К концу 2022 года, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Василия Старкова, планируется завершить строительные работы одного из участков, а третий пусковой комплекс будет построен к началу 2023 года.

Напомним, ЕКАД — это самый крупный в Свердловской области объект. Строительство уральской кольцевой автодороги начали еще в 1994 году — стройка длится уже больше 25 лет.

Екатеринбург получит два миллиарда от российского правительства на ЕКАД
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свердловская область получит 300 млн рублей на строительство и ремонт ЕКАДКомпании-перевозчики на строительстве ЕКАД заявили о невыплате денег за работу Екатеринбург получит два миллиарда от российского правительства на ЕКАД
#ЕКАД#Екатеринбург#Дорога#Свердловская область#Федеральный бюджет#Строительсво#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14