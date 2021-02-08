Тагильчанин выиграл суд с «Почта Банком» из-за обработки личных данных без согласия

Позднее он обратился с запросом в различные бюро кредитных историй для получения информации о себе. За услуги он заплатил почти 2,5 тысячи рублей. Из полученных сведений он узнал, что «Почта Банк» и другие организации запрашивали его данные, предварительно не получив согласия. Тогда тагильчанин обратился с жалобой в службу по защите прав потребителя и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ. В организации рассмотрели обращение гражданина и назначили «Почта Банку» административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение статьи 14.29 КоАП РФ (Незаконное получение или предоставление кредитного отчета).