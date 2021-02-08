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В Екатеринбурге планируется проведение инаугурации нового мэра

8 февраля 2021, 13:12
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге новый мэр впервые с 2008 года проведет инаугурацию.

9 февраля утром выберут главу города Екатеринбург. Им станет Алексей Орлов, пишет E1.

После избрания новый мэр планирует провести процедуру инаугурации. Предположительным временем проведения названо 17.00.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили данную информацию, но не назвали место и время проведения процедуры.

Отмечается, что последний раз подобное мероприятие проводилось в 2008 году, после избрания Аркадия Чернецкого главной столицы Урала.

Напомним, 3 февраля завершился конкурс по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Комиссия выбрала трех претендентов: главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексея Орлова и депутата ЗакСо Свердловской области Михаила Зубарева.

В Екатеринбурге комиссия по отбору определила трех кандидатов на пост главы города
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