В Екатеринбурге школа переведена на дистант из-за кишечной инфекции

В начале февраля у восьми детей школы № 69 в центре Екатеринбурга была выявлена ротавирусная инфекция. Из-за этого было принято решение о переводе учебного заведения на дистанционный режим обучения, пишет E1 со ссылкой на департамент образования столицы Урала.