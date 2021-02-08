В Тагиле хозяевам вмерзших в лед авто без КАСКО придется судиться с коммунальщиками

Если у клиентов есть договор добровольного страхования транспортных средств и если его условия покрываются авариями, в этом случае возможно урегулирование страхового события и возмещение ущерба. Как правило, это полное КАСКО,рассказал редакции специалист по урегулированию убытков страховой компании.