ДОМ.РФ в 2021 году проведет аукционы "за долю" в 16 регионах

"В прошлом году мы запустили новый формат аукционов – "за долю". Начали предоставлять земельные участки не за денежные средства, а за будущую долю от квадратных метров. В 2021 году планируем провести аукционы "за долю" как минимум в 16 новых регионах", — сказал Филиппов на конференции ИД "Коммерсант".