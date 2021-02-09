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Главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов

9 февраля 2021, 06:54
Фото: Яндекс.Карты
Депутаты городской думы выбрали Алексея Орлова новым мэром Екатеринбурга.

Решение было принято в ходе голосования по отбору кандидатур на должность главы столицы Урала, пишет Е1.

Алексей Орлов стал врио мэра Екатеринбурга в конце декабря 2020 года, после того как Александр Высокинский покинул этот пост, он стал первым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Фото: екатеринбург.рф

Конкурс по выбору мэра начался в январе 2021 года, кандидатуры выдвинули 44 человека. В финальный этап прошли 42 из них. Алексей Орлов представил свою программу развития Екатеринбурга. Он собирается усилить экономику и помогать крупному бизнесу.

Напомним, Алексей Орлов собирается провести инаугурацию. Предположительно, она состоится 10 февраля.

В Екатеринбурге планируется проведение инаугурации нового мэра
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