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Posted 9 февраля 2021, 08:43

Published 9 февраля 2021, 08:43

Modified 9 декабря 2024, 16:29

Updated 9 декабря 2024, 16:29

На Урале впервые с ноября 2020 года выявлено менее 300 случаев COVID-19 за сутки

9 февраля 2021, 08:43
Сюжет
Коронавирус
С 8 по 9 февраля в Свердловской области зафиксировано 289 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области снижается суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Екатеринбурге — 44. Кроме того, COVID-19 выявлен у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, поселка Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого и Туринского городских округов.

С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 73 377 случаев коронавируса. 329 человек находятся в тяжелом состоянии, 203 лежат в реанимации, 129 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зарегистрировано 15 019 случаев заражения COVID-19 в 84 регионах страны. Больше всего случаев выявлено в Москве — 1 584, Санкт-Петербурге — 1 078 и Московской области — 903. С начала пандемии зафиксировано 3 998 216 случаев заболевания россиян.

На Среднем Урале число выписанных по выздоровлению от коронавируса превысило 66 тысяч человек

С начала пандемии из межучреждений Свердловской области выписано 66 144 человека, из них 299 за минувшие сутки.

В России общее число выписанных составляет 3 493 886 человек, из них 21 795 выздоровели за сутки. Больше всего в Санкт-Петербурге — 3 739, Москве — 3 554, а также Московской области — 980.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 13 летальных случаев от коронавируса

Таким образом, всего с начала эпидемии от инфекции умерло 2 157 жителей региона.

По стране за сутки от COVID-19 скончалось 530 человек, больше всего умерших в Москве — 73, Санкт-Петербурге — 61 и Московской области — 42. Общее число зарегистрированных случаев смерти составило 77 598 россиян.

#Евгения Сафина#Коронавирус#Россия#Свердловская область#Здоровье#Статистика
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