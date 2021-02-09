На Урале впервые с ноября 2020 года выявлено менее 300 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Екатеринбурге — 44. Кроме того, COVID-19 выявлен у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, поселка Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого и Туринского городских округов.