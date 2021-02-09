Священнику из Иванова отказали в назначении в банный комплекс

Неудивительно, что руководство епархии, приняв эту семейную историю во внимание, отказало священнику и предложило выбрать другое место. В ответ на это священник начал угрожать передать в следственные органы материалы дисциплинарного дела десятилетней давности в отношении священнослужителя одного из женских монастырей. Факты не были доказаны, но руководство приняло решение отправить подозреваемого в одну из самых отдаленных епархий РПЦ. Должностей лишили и руководителей монастыря.