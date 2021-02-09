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ТПП проводит всероссийский конкурс для журналистов «Экономическое возрождение России»

9 февраля 2021, 18:12
Фото: 1mediainvest.ru
Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов РФ по итогам 2020 года проводит ежегодный всероссийский конкурс для журналистов «Экономическое возрождение России».

В конкурсе могут принять участие журналисты, редакции и редакционные коллективы СМИ по всей стране.

Данный конкурс преследует цель расширить развитие экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения СМИ проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

Основными номинациями конкурса является:

  • лучшие федеральные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
  • лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
  • лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах;
  • лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты, журналы, телепрограммы, интернет-издания);
  • лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания);
  • успешный старт (принять участие могут журналисты до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до четырех лет).

Гран-при вручается победителю по теме года «Лучшая история предпринимательского успеха».

Отмечается, что также в связи с 20-летием официального партнера конкурса компании «ФосАгро» учреждается специальная премия «Экономическое возрождение России» — «За освещение работы российского АПК»

Конкурс проводится в два этапа:

На региональный этап заявки подаются в территориальные торгово-промышленные палаты.

На федеральный этап заявки подаются до 1 марта 2021 года по адресу: 109012, город Москва, улица Ильинка, дом 6, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ, телефон: 8 967 080-21-16, 8 (926) 432-46-11, 8 (495) 620-02-47/620-04-19, e-mail: kba@tpprf.ru, konkurs@tpprf.ru

Победители конкурса получат дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России и ценные призы.

Церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса состоится 8 апреля 2021 года в МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, дом 4.

Порядок и условия проведения конкурса можно найти в Положении Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

Более подробная информация находится на сайте ТПП РФ: http://jurec.tpprf.ru/usloviya/

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