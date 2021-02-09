ТПП проводит всероссийский конкурс для журналистов «Экономическое возрождение России»

В конкурсе могут принять участие журналисты, редакции и редакционные коллективы СМИ по всей стране.
Данный конкурс преследует цель расширить развитие экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения СМИ проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.
Гран-при вручается победителю по теме года «Лучшая история предпринимательского успеха».
Отмечается, что также в связи с 20-летием официального партнера конкурса компании «ФосАгро» учреждается специальная премия «Экономическое возрождение России» — «За освещение работы российского АПК»
Конкурс проводится в два этапа:
На региональный этап заявки подаются в территориальные торгово-промышленные палаты.
На федеральный этап заявки подаются до 1 марта 2021 года по адресу: 109012, город Москва, улица Ильинка, дом 6, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ, телефон: 8 967 080-21-16, 8 (926) 432-46-11, 8 (495) 620-02-47/620-04-19, e-mail: kba@tpprf.ru, konkurs@tpprf.ru
Победители конкурса получат дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России и ценные призы.
Церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса состоится 8 апреля 2021 года в МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, дом 4.
Порядок и условия проведения конкурса можно найти в Положении Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».
Более подробная информация находится на сайте ТПП РФ: http://jurec.tpprf.ru/usloviya/