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В Нижнем Тагиле ГБ № 4 на Тагилстрое закупит COVID-тесты на 1,3 миллиона рублей

9 февраля 2021, 10:35
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле городская больница № 4 на Тагилстрое разместила тендеры на закупку экспресс-тестов и реагентов для выявления антител к коронавирусу на 1,3 миллиона рублей.

По документам, прилагающимся к закупке, больница планирует приобрести 600 COVID-тестов и 40 упаковок реагентов для выявления ImG.

Экспресс-тесты дают результат через 15 минут после взятия анализа ПЦР, говорится в тексте конкурсной документации. Прием заявок завершится 15 февраля. Максимальная сумма аукциона составит 900 тысяч рублей.

согласно документам по тендеру, начальная сумма закупки реагентов для выявления в плазме крови иммуноглобулина G в количестве 40 штук составит чуть более 421,5 тысячи рублей. Прием заявок закончится 17 февраля 2021 года.

Обе поставки должны быть выполнены не позднее 15 ноября 2021 года.

В пресс-службе ГБ № 4 редакции TagilCity.ru рассказали, зачем приобретаются тесты на коронавирус.

Экспресс-тесты мы используем для пациентов, которые только поступают в больницы. При подозрении на наличие коронавирусной инфекции такой метод позволяет оперативно определить COVID-статус нового пациента, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наборы для определения иммуноглобулина G будут направлены в лабораторию, на базе которой проводятся подобные анализы.

Напомним, в Свердловской области был отменен обязательный ПЦР-тест на COVID-19 при прибытии из-за границы для граждан, которые поставили прививку от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба региона.

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