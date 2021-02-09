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В Нижнем Тагиле отремонтированный спортзал в ДК «Юбилейный» откроется в конце февраля

9 февраля 2021, 15:10
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле был завершен капитальный ремонт в спортивном зале ДК «Юбилейный». Теперь он откроется в конце февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за того, что здание, по словам руководителя циркового кружка «Кураж» Леонида Конюшкова, находилось в аварийном расстоянии, пришлось остановить занятия секций — циркового кружка, айкидо и других.

Сейчас здесь, конечно, прекрасный зал. Стало тепло, светло,отметил Леонид Конюшков.

В ходе ремонтных работ потребовалось поменять раздевалки, душевые, санузлы, спортзал, электрику и инженерные сети. Как рассказал руководитель подрядной организации Петр Ковин, у рабочих возникли сложности с полом. В результате была использована шпунтованная доска, предназначенная для нагрузки в спортзалах.

Установлены современные окна с электроприводом — открываются с помощью пульта. На ремонт затрачено около четырех миллионов рублей, включая покупку оборудования,подчеркнул Петр Ковин.

С конца февраля в спортзале начнут проходить репетиции творческих коллективов дворца культуры «Юбилейный», а с 1 марта — тренировки спортивных школ и клубов города.

Здесь будут проходить занятия не только кружков. Вечерами тут могут заниматься и взрослые,рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, ремонт в спортивном зале ДК «Юбилейном» начался в декабре 2020 года.

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