TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В «Нижнетагильском лесничестве» сменится руководитель

9 февраля 2021, 11:59
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле директор городского лесничества Роман Лежнин получил новую должность. На его место будет определен новый человек.

В ГКУ «Нижнетагильское лесничество» рассказали редакции TagilCity.ru, что Роман Лежнин покинул должность руководителя учреждения.

В течение месяца будет определен новый начальник лесничества. А нашего предыдущего руководителя перевели в Екатеринбург, рассказали изданию в ГКУ.

Экс-глава лесничества в Нижнем Тагиле теперь руководит Уральской авиабазой по охране лесов в Екатеринбурге. Она является подразделением Минприроды Свердловской области и единственной структурой, направленной на тушение лесных пожаров на Среднем Урале. Об этом ранее сообщал телеканал «Реальный Тагил».

Напомним, 4 февраля стало известно о назначении замначальника полиции Нижнего Тагила Вячеслава Шведчикова временно исполняющим обязанности главы МВД Первоуральска.

Тагильский полицейский назначен врио главы МВД Первоуральска
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильский полицейский назначен врио главы МВД Первоуральска
#Смена#Лесничество#Начальник#Руководитель#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14