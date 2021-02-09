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В Свердловской области в декабре 2020 года убыль населения выросла более чем в 4 раза

9 февраля 2021, 09:49
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в декабре 2020 естественная убыль населения увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с декабрем 2019 года. Данные опубликованы на сайте Росстата.

В Свердловской области в декабре 2020 года смертность выросла на 71,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. В прошлом году в декабре в регионе умерли 7,9 тысячи человек, а годом ранее 4,6 тысячи свердловчан. В последний месяц прошлого года родились 3,8 тысячи детей, в тот же период 2019 года — 3,6 тысячи младенцев, рождаемость выросла на 5,7%

Таким образом, в декабре 2020 года в регионе естественная убыль населения составила 4,1 тысячи человек, а в декабре 2019 — чуть больше одной тысячи.

Напомним, по официальным данным ЗАГСов Нижнего Тагила в 2020 году рождаемость была в два раза ниже, чем смертность. За год было зарегистрировано около 3,1 тысячи новорожденных детей и 6,3 тысячи умерших.

Демографические итоги 2020 года: в Нижнем Тагиле рождаемость в 2 раза ниже смертности
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#Смертность#Рождаемость#Статистика#Свердловская область#Общество
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