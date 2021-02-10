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На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за 42-градусных морозов

10 февраля 2021, 12:15
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным синоптиков, 11 февраля в некоторых районах области ожидается понижение температуры воздуха до -42 градусов. Похолодание до -34 градусов продержится до 13 февраля.

В период аномальный холодов спасатели предупреждают жителей региона о возможном возникновении пожаров. Также следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, а туристам — от походов.

Рекомендуется ограничить использование транспортных средств.

Напомним, вчера стало известно, что январь 2021 года стал одним из самых холодных зимних месяцев в России за 120 лет метеонаблюдений.

Январь 2021 года стал одним из самых холодных в РФ за последние 120 лет наблюдений
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#Морозы#Свердловская область#Погода#Экология#Здоровье
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