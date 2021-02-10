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Ургант оценил рэп тагильских заключенных в поддержку вакцины от COVID-19

10 февраля 2021, 04:06
Фото: Скриншот видео Первого канала
В шоу «Вечерний Ургант» ведущий положительно оценил рэп тагильских заключенных из ИК-12 о вакцине «Спутник V» от коронавируса.

Заключенные Александр Заяц и Евгений Кудрин записали клип на собственную песню о вакцине и опубликовали его на канале ГУФСИН на YouTube. Его показали в эфире Первого канала.

Во-первых, это очень хорошая композиция. Во-вторых, невероятный запал,сказал Ургант.

Дмитрий Хрусталев отметил, что в песне не было мата, хотя пели заключенные. На это Ургант пошутил, что запрет на мат в соцсетях нигде не соблюдается, только в тюрьмах. Он сказал, что все песни в шансоне уже закончились, поэтому заключенным приходится выбирать другие стили музыки.

#Первый канал#Заключенные#Шоу#Иван ургант#Коронавирус#Рэп#Нижний Тагил#Общество
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