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В Екатеринбурге глава компании опроверг обвинения об угрозах увольнения беременной

10 февраля 2021, 17:10
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге глава логистической компании «Транстерминал» Николай Кокарев опроверг обвинения женщины, которая заявила, что ее хотели уволить из-за беременности.

По словам Кокарева, на связь с руководством беременная не выходила последние полторы недели. Ранее она попросила, чтобы ее перевели на удаленную работу, однако получила отказ, после чего ушла на больничный.

Она сестру за зарплатой присылала. Мы ее не видим, не слышим, а тут такое началось,рассказал изданию Ура.ру мужчина.

Также он не понимает, по какой причине женщина рассказала другую версию событий.

Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась, что директор логистической компании, узнав, что она «в положении», предложил ей уволиться и пригрозил снижением заработной платы. Девушка заявила, что мужчина кричал на нее, после чего ей стало плохо. Врачи заподозрили угрозу выкидыша.

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